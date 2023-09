Escape game « Les 12 travailleurs d’Hercule » 124, rue des écoles Narrosse, 24 octobre 2023, Narrosse.

Narrosse,Landes

Pendant 1h30, les jeunes (de 9 à 14 ans) vont jouer un rôle et dénouer les énigmes tout en s’appropriant la signification des mythes. La victoire a moins de sens que le cheminement et le plaisir de jouer ensemble ! Animation proposée dans le cadre de la manifestation « Itinéraires »..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 11:30:00. EUR.

124, rue des écoles Bibliothèque municipale

Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



For 1h30, youngsters (aged 9 to 14) will play a role and unravel the riddles, while taking on the meaning of the myths. Victory is less important than the journey and the pleasure of playing together! This activity is part of the « Itinéraires » event.

Durante una hora y media, los jóvenes (de 9 a 14 años) interpretarán un papel y desentrañarán los enigmas, mientras asimilan el significado de los mitos. ¡La victoria es menos importante que el viaje y el placer de jugar juntos! Esta actividad forma parte del evento « Itinéraires ».

1,5 Stunden lang werden die Jugendlichen (9 bis 14 Jahre) in eine Rolle schlüpfen und Rätsel lösen, während sie sich die Bedeutung der Mythen aneignen. Der Sieg hat weniger Bedeutung als der Weg und die Freude am gemeinsamen Spiel! Diese Animation wird im Rahmen der Veranstaltung « Itinéraires » angeboten.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Grand Dax