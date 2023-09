Atelier bébés signeurs 124, rue des écoles Narrosse, 14 octobre 2023, Narrosse.

Narrosse,Landes

Des comptines et des histoires pour s’amuser en famille. Les signes sont à la portée de tous les bébés et les jeunes enfants ! Dès 6 mois, animé par l’Élan des signes (10 personnes maximum). Sur inscription à la bibliothèque municipale de Narrosse..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 10:45:00. EUR.

124, rue des écoles Bibliothèque municipale de Narrosse

Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Rhymes and stories for family fun. Signing is accessible to all babies and toddlers! From 6 months, led by l’Élan des signes (maximum 10 people). Registration required at the Narrosse municipal library.

Rimas y cuentos para divertirse en familia. Todos los bebés y niños pequeños pueden signar A partir de 6 meses, a cargo de l’Élan des signes (máximo 10 personas). Inscripción obligatoria en la biblioteca municipal de Narrosse.

Reime und Geschichten für Spaß mit der ganzen Familie. Die Zeichen sind für alle Babys und Kleinkinder erreichbar! Ab 6 Monaten, geleitet von L’Élan des signes (maximal 10 Personen). Nach Anmeldung in der Gemeindebibliothek von Narrosse.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Grand Dax