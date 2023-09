Matinée jeux du samedi ! 124, rue des écoles Narrosse, 7 octobre 2023, Narrosse.

Narrosse,Landes

La ludothèque ambulante « Les Jeux de Vivie » propose chaque mois, gratuitement à la bibliothèque municipale, des jeux de société modernes pour adultes et pour enfants. Venez passer un moment de partage convivial, pour tous les âges ! Entrée libre..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 12:00:00. EUR.

124, rue des écoles Bibliothèque municipale

Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Every month, the « Les Jeux de Vivie » mobile games library offers free modern board games for adults and children. Come and enjoy a convivial moment of sharing, for all ages! Free admission.

Todos los meses, la ludoteca ambulante « Les Jeux de Vivie » ofrece juegos de mesa modernos y gratuitos para adultos y niños en la biblioteca municipal. Venga a disfrutar de un momento de convivencia, ¡para todas las edades! La entrada es gratuita.

Die ambulante Ludothek « Les Jeux de Vivie » bietet jeden Monat in der Stadtbibliothek kostenlos moderne Gesellschaftsspiele für Erwachsene und Kinder an. Kommen Sie vorbei und verbringen Sie einen geselligen Moment des Austauschs für alle Altersgruppen! Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Grand Dax