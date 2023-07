Contes et chants de la Lande 124, rue des écoles Narrosse, 8 juillet 2023, Narrosse.

Narrosse,Landes

Contes récoltés par Félix Arnaudin, revus et visités par Isabelle Loubère, comédienne passionnée par la culture gasconne.

Contes de bergers, de fées, de lande mystérieuse. Une belle façon d’apprendre à connaître l’histoire des Landes..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 11:30:00. EUR.

124, rue des écoles Bibliothèque municipale

Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Tales collected by Félix Arnaudin, reviewed by Isabelle Loubère, an actress with a passion for Gascon culture.

Tales of shepherds, fairies and mysterious moors. A great way to learn about the history of the Landes.

Cuentos recopilados por Félix Arnaudin, revisados por Isabelle Loubère, actriz apasionada por la cultura gascona.

Cuentos de pastores, hadas y páramos misteriosos. Una buena manera de conocer la historia de las Landas.

Von Félix Arnaudin gesammelte Märchen, überarbeitet und besucht von Isabelle Loubère, einer Schauspielerin mit einer Leidenschaft für die Kultur der Gascogne.

Märchen von Hirten, Feen und der geheimnisvollen Heide. Eine schöne Art, die Geschichte der Landes kennen zu lernen.

Mise à jour le 2023-06-20 par OT Grand Dax