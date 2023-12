Bourse aux jouets de Noël 124 rue de l’église Douelle Catégories d’Évènement: Douelle

Lot Bourse aux jouets de Noël 124 rue de l’église Douelle, 10 décembre 2023 08:30, Douelle. Douelle,Lot Organisée par le PSV d’Olt. Formule repas du midi comprenant : Moules/frites, 1 part de gâteau, 1 boisson.

2023-12-10 08:30:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. 5 EUR.

124 rue de l’église Foyer rural

Douelle 46140 Lot Occitanie



Organized by PSV d'Olt. Lunch includes: Mussels/fries, 1 piece of cake, 1 drink Organizado por PSV d'Olt. El almuerzo incluye : Mejillones con patatas fritas, 1 trozo de tarta, 1 bebida Organisiert vom PSV d'Olt. Formel für das Mittagessen bestehend aus: Miesmuscheln/Pommes frites, 1 Stück Kuchen, 1 Getränk

