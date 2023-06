La Petite Escapade – circuits découverte à vélo 124 Chemin des Roches Vineuil, 30 juin 2023, Vineuil.

Vineuil,Loir-et-Cher

La Petite Escapade vous accueille pour partager notre passion du vélo en pleine nature et découvrir notre patrimoine de Sologne. Nous vous proposons de concevoir votre circuit vélo « sur mesure », d’emprunter des chemins verts, loin des voitures pour découvrir des lieux uniques !.

à ; fin : . 160 EUR.

124 Chemin des Roches

Vineuil 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



La Petite Escapade welcomes you to share our passion for cycling in the heart of nature and discover our heritage in Sologne. We offer you to design your « tailor-made » bike circuit, to take green paths, far from cars to discover unique places!

La Petite Escapade te da la bienvenida para que compartas nuestra pasión por el ciclismo en plena naturaleza y para que descubras nuestro patrimonio de Sologne. Le proponemos diseñar su propia excursión en bicicleta « a medida », para tomar caminos verdes, lejos de los coches y descubrir lugares únicos

La Petite Escapade heißt Sie herzlich willkommen, um unsere Leidenschaft für das Radfahren in der Natur zu teilen und unser Kulturerbe in der Sologne zu entdecken. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Radtour « nach Maß » zu gestalten, auf grünen Wegen fernab von Autos zu fahren und einzigartige Orte zu entdecken!

Mise à jour le 2023-06-22 par ADT41