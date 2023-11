Marché de Noël 1235 Chemin de Ravets Rochefort-Samson, 2 décembre 2023, Rochefort-Samson.

Rochefort-Samson,Drôme

A la Ferme Juli’Ânesse

Marché de Noël

15 Producteurs et Artisans Locaux.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 19:30:00. .

1235 Chemin de Ravets Ferme Juli Anesse

Rochefort-Samson 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



At Juli’Ânesse Farm

Christmas Market

15 Local producers and craftsmen

En la granja Juli’Ânesse

Mercado de Navidad

15 productores y artesanos locales

Auf dem Bauernhof Juli’Ânesse

Weihnachtsmarkt

15 Lokale Produzenten und Handwerker

Mise à jour le 2023-11-16 par Valence Romans Tourisme