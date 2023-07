Le labyrinthe aux flambeaux à la Ferme et Musée du Pruneau 1231 route de Granges Lafitte-sur-Lot, 14 août 2023, Lafitte-sur-Lot.

Lafitte-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Tous les lundis soirs pour vous émerveiller, venez découvrir le labyrinthe aux flambeaux (dernier billet à 22h). Possibilité de se restaurer sur place..

2023-08-14 fin : 2023-08-14 22:00:00. EUR.

1231 route de Granges Ferme et Musée du Pruneau

Lafitte-sur-Lot 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Every Monday evening, come and discover the torchlight labyrinth (last ticket at 10pm). Possibility to eat on site.

Todos los lunes por la noche, venga a descubrir el laberinto iluminado con antorchas (última entrada a las 22 h). Servicio de restauración in situ.

Jeden Montagabend zum Staunen: Entdecken Sie das Labyrinth bei Fackelschein (letzte Karte um 22 Uhr). Verpflegungsmöglichkeiten vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Val de Garonne