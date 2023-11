Braderie de Noël Jars 1230 Route du Creux de la Thine Anneyron, 1 décembre 2023, Anneyron.

Anneyron,Drôme

Durant la braderie, un chapiteau est installé à l’extérieur et les produits sont vendus au kilo..

2023-12-01 09:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

1230 Route du Creux de la Thine Manufacture Jars Céramistes

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



During the braderie, a marquee is set up outside and products are sold by the kilo.

Durante la braderie, se instala una carpa en el exterior y se venden productos por kilos.

Während des Ausverkaufs wird im Freien ein Zelt aufgestellt und die Waren werden kiloweise verkauft.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche