Contes d’Asie et d’Orient, accompagnés au Oud 1,2,3 Solène Marseille, samedi 20 janvier 2024.

Début : 2024-01-20T17:45:00+01:00 – 2024-01-20T18:30:00+01:00

Complet à 16h15. Séance supplémentaire à 17h45. Sur réservation.

Une proposition de Virginie Larteau au conte et Vladimir Oury au Oud dans le cadre des Nuits de la Lecture.

Partons en voyage au Japon, où un chat rusé donnera une leçon à un tigre en kimono.

Découvrons pourquoi le soleil et la lune habitent le ciel.

Rions avec les histoires du facétieux Nasreddine Hodja.

Un temps de lecture contée pour petits et grands!

Le tout en musique, dans le salon de thé de la boutique.

Participation au chapeau (Pensez à prendre des espèces, merci !)

Sur inscription auprès de 1,2,3 Solène ! par message, téléphone, mail ou en boutique.

