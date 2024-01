Kamishibaï – Virginie Larteau 1,2,3 Solène Marseille 1er Arrondissement, mercredi 24 janvier 2024.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 17:00:00

fin : 2024-01-24

Kamishibaï – Virginie Larteau. Rendez vous mercredi 24 janvier à la galerie de 1,2,3 Solène.Enfants

Venez partager un moment cosy avec votre enfant !



Virginie contera des histoires sur le thème de l’amitié. Petit Noun partira en quête de ses amis et de sa famille, un crocodile qui n’avait pas de dents demandera aux animaux de la jungle d’être solidaires, et nous verrons aussi que les chiens et les chats peuvent bien s’entendre !



De 18 mois à 5 ans



Une proposition de Virginie Larteau

EUR.

1,2,3 Solène 20 Boulevard Longchamp

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-29 par Ville de Marseille