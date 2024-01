Contes d’Asie et d’Orient 1,2,3 Solène Marseille 1er Arrondissement, samedi 20 janvier 2024.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-20 16:15:00

fin : 2024-01-20

Spectacle Contes et musique, pour un public familial, samedi 20 janvier à la galerie de 1,2,3 Solène.Enfants

Contes d’Asie et d’Orient, accompagnés au oud.



Partons en voyage au Japon, où un chat rusé donnera une leçon à un tigre en kimono.

Découvrons pourquoi le soleil et la lune habitent le ciel.

Rions avec les histoires du facétieux Nasreddine Hodja.



Un temps de lecture contée pour petits et grands !



Une proposition de Virginie Larteau au conte et Vladimir Oury au Oud



[Participation au chapeau]

1,2,3 Solène 20 Boulevard Longchamp

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



