Sur mon tapis volant – Franck Pelissier 1,2,3 Solène Marseille 1er Arrondissement, 7 novembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-07 10:00:00

fin : 2023-12-30 18:30:00

Retrouvez le travail de Franck Pelissier à la galerie de 1,2,3 Solène..

Retrouvez le travail de Franck Pelissier à la galerie de 1,2,3 Solène.

Cette année, le festival POC fait place à Quelle EPOC, un mini-parcours de lieux et d’expositions pour découvrir le travail de différents artistes.



La galerie de 1,2,3 Solène ! accueille le travail de Franck Pelissier, artiste graveur et son exposition « Sur mon tapis volant » depuis le 7 novembre et un vernissage en présence de l’artiste sera organisé le vendredi 1er décembre à 18h.

1,2,3 Solène 20 Boulevard Longchamp

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-20 par Ville de Marseille