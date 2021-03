Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi 1,2,3 soleil Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégorie d’évènement: Albi

1,2,3 soleil Médiathèque Pierre-Amalric, 30 avril 2021-30 avril 2021, Albi. 1,2,3 soleil

Médiathèque Pierre-Amalric, le vendredi 30 avril à 10:15

Une sélection de jeux de société, jouets et puzzles… hauts en couleurs !

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10.

30 avenue de Gaulle, 81000 Albi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-30T10:15:00 2021-04-30T11:45:00

Catégorie d'évènement: Albi
Lieu Médiathèque Pierre-Amalric
Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi
Ville Albi