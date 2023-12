CONCERT DADA BLUES PAR THOMAS MILANESE 123 rue Jean Moulin Contrexéville, 16 février 2024, Contrexéville.

Contrexéville Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-16 18:30:00

fin : 2024-02-16

Thomas Milanèse est musicien, il revient avec justesse et subtilité sur l’histoire du blues et celle du peuple noir. Un récit musical onirique et sensible au cœur de blues..

2 EUR.

123 rue Jean Moulin Salle du Rout’art

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



