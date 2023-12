CONCOURS DE DOUDOUS PERSONNALISES 123 rue Jean Moulin Contrexéville, 20 janvier 2024, Contrexéville.

Contrexéville Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-20 17:30:00

fin : 2024-01-20 20:00:00

Dans le cadre de sa « Nuit de la lecture », la Médiathèque et la Toupie organisent un concours de doudou personnalisé.

Pour participer: viens accompagné(e) d’un doudou que tu auras fabriqué ou bien un que tu auras personnalisé.

Tous publics.

En savoir plus sur contrexeville.bibli.fr et sur Facebook : MAmediathequeContrexeville.

0 EUR.

123 rue Jean Moulin Médiathèque A. Malraux

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



