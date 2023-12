CONCERT JEAN-JACQUES DORIER 123 rue Jean Moulin Contrexéville, 19 janvier 2024, Contrexéville.

Contrexéville Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19

Membre fondateur de Blue Wagon et The Last Waltz Band, Jean-Jacques Dorier propose en formule solo, un florilège de musique folk anglo-saxonne et celtique. Parmi son répertoire : Bob Dylan, Planxty, Alan Stivell, The Dubliners….

2 EUR.

123 rue Jean Moulin Salle du Rout’art

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



