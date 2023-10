HEURES DU CONTE SPECIAL NOEL 123 rue Jean Moulin Contrexéville, 16 décembre 2023, Contrexéville.

Contrexéville,Vosges

A l’approche de Noël, Daphné invite les enfants et leurs accompagnateurs à rêver et découvrir des histoires féeriques et magiques.

0 à 3 ans: 10h30 à 11h / 4 à 8 ans: 15h30 à 16h30

La séance de 15h30 sera suivie d’un petit atelier manuel.

Inscription recommandée.. Tout public

Samedi 2023-12-16 10:30:00 fin : 2023-12-16 16:30:00. 0 EUR.

123 rue Jean Moulin Médiathèque A. Malraux

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



In the run-up to Christmas, Daphné invites children and their carers to dream and discover magical stories.

0 to 3 years: 10:30 to 11 a.m. / 4 to 8 years: 3:30 to 4:30 p.m

The 3:30 p.m. session will be followed by a short handicraft workshop.

Registration recommended.

Al acercarse la Navidad, Daphné invita a los niños y a sus cuidadores a soñar y descubrir historias mágicas.

de 0 a 3 años: de 10.30 a 11 h / de 4 a 8 años: de 15.30 a 16.30 h

La sesión de las 15.30 h irá seguida de un breve taller de manualidades.

Se recomienda inscribirse.

In der Vorweihnachtszeit lädt Daphné Kinder und ihre Begleiter ein, zu träumen und märchenhafte und magische Geschichten zu entdecken.

0 bis 3 Jahre: 10:30 bis 11:00 Uhr / 4 bis 8 Jahre: 15:30 bis 16:30 Uhr

Nach der Vorstellung um 15.30 Uhr findet ein kleiner Bastelworkshop statt.

Anmeldung empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-20 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE