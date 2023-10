CONCERTS METAL KHAGNEUX ET STREET PUNK-ROCK 123 rue Jean Moulin Contrexéville, 8 décembre 2023, Contrexéville.

Contrexéville,Vosges

Concerts des groupes Grand’Maire et Komptoir Chaos.

On se bouge pour venir swinguer comme un ouf au Rout’Art. Save the date!

Adhésion obligatoire (10€ pour les majeurs et 5€ pour les mineurs).

Entrée : 5€/adulte et 2€/enfant. Tout public

Vendredi 2023-12-08 20:00:00 fin : 2023-12-08 . 2 EUR.

123 rue Jean Moulin Salle du Rout’art

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



Concerts by Grand’Maire and Komptoir Chaos.

Come and swing like crazy at Rout’Art. Save the date!

Membership required (10? for adults and 5? for minors).

Admission: 5?/adult and 2?/child

Conciertos de los grupos Grand’Maire y Komptoir Chaos.

Ven a bailar como un loco en Rout’Art. ¡Reserve la fecha!

Abono obligatorio (10? para adultos y 5? para menores).

Entrada: 5 €/adulto y 2 €/niño

Konzerte der Bands Grand’Maire und Komptoir Chaos.

Wir machen uns auf den Weg, um im Rout’Art zu swingen wie ein Ochse. Save the date!

Mitgliedschaft erforderlich (10? für Volljährige und 5? für Minderjährige).

Eintritt: 5/Erwachsener und 2/Kind

