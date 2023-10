SAPIN PARTICIPATIF 123 rue Jean Moulin Contrexéville, 22 novembre 2023, Contrexéville.

Contrexéville,Vosges

En 2023, le sapin de Noël de la Médiathèque de Contrexéville sera à nouveau participatif.

A cette occasion, petits et grands sont invités à fabriquer de petites décorations pour le sapin de Noël et les apporter à la Médiathèque avant le 13 décembre.

Consigne: Les décorations doivent être réalisées en papier recyclé (livres et BD abîmés, magazines, papier journal…). Des ateliers créatifs sont proposés à la Médiathèque (programme disponible sur son site internet), et sur demande pour la version papier.. Tout public

Vendredi 2023-11-22 fin : 2023-12-13 . 0 EUR.

123 rue Jean Moulin Médiathèque A. Malraux

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



In 2023, the Christmas tree at the Médiathèque de Contrexéville will once again be open to participation.

On this occasion, young and old are invited to make small decorations for the Christmas tree and bring them to the Médiathèque before December 13.

Instructions: Decorations must be made from recycled paper (damaged books and comics, magazines, newsprint, etc.). Creative workshops are offered at the Médiathèque (program available on its website), and on request for the paper version.

En 2023, el árbol de Navidad de la Mediateca de Contrexéville volverá a estar abierto a la participación.

Para celebrarlo, se invita a pequeños y mayores a realizar pequeños adornos para el árbol de Navidad y llevarlos a la Mediateca antes del 13 de diciembre.

Instrucciones: Los adornos deben estar hechos de papel reciclado (libros y tebeos estropeados, revistas, papel de periódico, etc.). Los talleres creativos están disponibles en la Médiathèque (programa disponible en su página web), y bajo petición para la versión en papel.

Im Jahr 2023 wird der Weihnachtsbaum in der Mediathek von Contrexéville wieder zum Mitmachen einladen.

Zu diesem Anlass sind Groß und Klein eingeladen, kleine Dekorationen für den Weihnachtsbaum zu basteln und diese bis zum 13. Dezember in die Mediathek zu bringen.

Vorgabe: Die Dekorationen müssen aus recyceltem Papier hergestellt werden (beschädigte Bücher und Comics, Zeitschriften, Zeitungspapier usw.). Kreative Workshops werden in der Mediathek angeboten (das Programm ist auf der Website der Mediathek verfügbar).

Mise à jour le 2023-10-20 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE