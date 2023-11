CYCLE D’ATELIERS CREATIFS : MON BEAU SAPIN 123 Rue Jean Moulin Contrexéville, 22 novembre 2023, Contrexéville.

Contrexéville,Vosges

A l’approche de Noël, la Médiathèque propose une série d’ateliers créatifs pour décorer votre sapin, ainsi que celui de la Médiathèque qui, cette année encore sera participatif. Convivialité, rencontre et partage seront au rendez-vous!

PROGRAMME :

– Merc. 22 nov. : guirlandes

– Vend. 24 nov. : flocons

– Merc. 29 nov. : boules

– Vend. 1er déc. : suspensions

– Merc. 6 déc. : boules

– Vend. 8 déc. : suspensions

Dès 7 ans – ouvert aux adultes

Inscription recommandée!. Tout public

Mercredi 2023-11-22 14:00:00 fin : 2023-12-08 16:30:00. 0 EUR.

123 Rue Jean Moulin Médiathèque A. Malraux

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



With Christmas just around the corner, the Médiathèque is offering a series of creative workshops to help you decorate your Christmas tree, as well as the Médiathèque’s own tree, which this year will once again be open to everyone. It’s all about conviviality, meeting new people and sharing!

PROGRAM :

– Wed. nov. 22: garlands

– Fri. Nov. 24: Snowflakes

– Wed. nov. 29: balls

– Fri. dec. 1: Hangers

– Wed. dec. 6: boules

– Dec. 8: hangers

– Dec. 8: bowls

From age 7 – open to adults

Registration recommended!

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la Mediateca ofrece una serie de talleres creativos para ayudarte a decorar tu árbol de Navidad, además del de la Mediateca, que este año volverá a estar abierto a todo el mundo. Se trata de reunirse, conocer gente nueva y compartir ideas

PROGRAMA :

– Mié. 22 nov: guirnaldas

– Vie. 24 Nov: copos de nieve

– Mié. 29 nov : bolas

– Vie. 1 dic. : cestas colgantes

– Mié. 6 dic. : bolas

– Vie 8 dic: colgantes

– Vie. 8 dic: bolos

A partir de 7 años – abierto a adultos

Inscripción recomendada

In der Vorweihnachtszeit bietet die Mediathek eine Reihe von kreativen Workshops an, um Ihren Baum und den der Mediathek zu schmücken, der auch in diesem Jahr wieder zum Mitmachen einlädt. Wir freuen uns auf geselliges Beisammensein, Begegnungen und Austausch!

PROGRAMM :

– Mi. 22. Nov.: Girlanden

– Fr. 24. Nov.: Schneeflocken

– Mi. 29. Nov.: Kugeln

– Fr. 1. Dez.: Aufhänger

– Mi. 6. Dez.: Kugeln

– Fr. 8. Dez.: Suspensionen

– Fr. 8. Dez.: Kugeln

Ab 7 Jahren – offen für Erwachsene

Anmeldung empfohlen!

