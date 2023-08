HEURES DU CONTE 123 Rue Jean Moulin Contrexéville, 23 septembre 2023, Contrexéville.

Contrexéville,Vosges

Avec Daphné, partez en voyage dans un monde imaginaire.

Images et histoires régaleront les yeux et les oreilles des enfants (et accompagnants). Un moment de plaisir partagé.

La séance de 15h30 sera suivie d’un petit atelier manuel.

Inscription recommandée.. Tout public

Dimanche 2023-09-23 10:30:00 fin : 2023-09-23 11:00:00. 0 EUR.

123 Rue Jean Moulin Médiathèque A. Malraux

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



Join Daphné on a journey into an imaginary world.

Images and stories will delight the eyes and ears of children (and those accompanying them). A moment of shared pleasure.

The 3:30pm session will be followed by a small handicraft workshop.

Registration recommended.

Acompaña a Daphné en un viaje a un mundo imaginario.

Imágenes e historias harán las delicias de los ojos y oídos de los niños (y sus acompañantes). Un momento de placer compartido.

Después de la sesión de las 15.30 h, habrá un breve taller de manualidades.

Se recomienda inscribirse.

Mit Daphné können Sie sich auf eine Reise in eine Fantasiewelt begeben.

Bilder und Geschichten werden die Augen und Ohren der Kinder (und Begleitpersonen) verwöhnen. Ein Moment des gemeinsamen Vergnügens.

Im Anschluss an die Vorstellung um 15:30 Uhr findet ein kleiner Bastelworkshop statt.

Anmeldung empfohlen.

Mise à jour le 2023-08-26 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE