EXPOSITION « CONTREXEVILLE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI » 123 rue Jean Moulin Contrexéville, 1 septembre 2023, Contrexéville.

Contrexéville,Vosges

A travers une sélection de cartes postales et photos anciennes, l’exposition vous propose une balade dans « la ville d’hier ». L’occasion de retrouver ou découvrir des lieux de vie: hôtels, lavoirs… ainsi que les habitants et quelques curistes célèbres de l’époque.

En miroir, des photos de Contrexéville prises « aujourd’hui ».

Exposition délocalisée en mairie le dim. 17 septembre de 14h à 18h.. Tout public

Mercredi 2023-09-01 13:30:00 fin : 2023-09-30 17:30:00. 0 EUR.

123 rue Jean Moulin Médiathèque A. Malraux

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



Through a selection of postcards and old photos, the exhibition invites you to take a stroll through « the town of yesterday ». It’s an opportunity to discover or rediscover places where people used to live: hotels, laundries, etc., as well as the inhabitants and some of the famous spa-goers of the time.

Mirrored are photos of Contrexéville taken « today ».

Exhibition at the town hall on Sunday, September 17, 2-6pm.

A través de una selección de postales y fotos antiguas, la exposición le lleva de paseo por « la ciudad de ayer ». Es una oportunidad para descubrir o redescubrir los lugares donde vivía la gente: hoteles, lavaderos, etc., así como los habitantes y algunos de los balnearios famosos de la época.

Se reflejan fotos de Contrexéville tomadas « hoy ».

Exposición en el ayuntamiento el domingo 17 de septiembre de 14:00 a 18:00 h.

Anhand einer Auswahl von Postkarten und alten Fotos lädt Sie die Ausstellung zu einem Spaziergang durch « die Stadt von gestern » ein. Sie haben die Gelegenheit, Orte des Lebens wiederzufinden oder zu entdecken: Hotels, Waschhäuser, die Einwohner und einige berühmte Kurgäste der damaligen Zeit.

Im Spiegel werden Fotos aus Contrexéville gezeigt, die « heute » aufgenommen wurden.

Die Ausstellung wird am Sonntag, den 17. September von 14 bis 18 Uhr im Rathaus gezeigt.

