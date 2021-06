Soissons Soissons Aisne, Soissons 1,2,3… retrouve moi, chasse aux trésors les monuments Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

1,2,3… retrouve moi, chasse aux trésors les monuments Soissons, 12 juin 2021-12 juin 2021, Soissons. 1,2,3… retrouve moi, chasse aux trésors les monuments 2021-06-12 – 2021-06-12

Soissons Aisne En mode découverte, le tout au grand air et de façon libre ! L’Office de Tourisme du GrandSoissons propose une chasse sur le thème des monuments de Soissons.

Accessibles aux 6-12 ans sur inscription à l’Office de Tourisme. Nombre de places limitées.

Parcours à faire librement et de façon individuelle (pour éviter les regroupements).

Une surprise récompensera les chasseurs de trésors victorieux ! En mode découverte, le tout au grand air et de façon libre ! L’Office de Tourisme du GrandSoissons propose une chasse sur le thème des monuments de Soissons.

Accessibles aux 6-12 ans sur inscription à l’Office de Tourisme. Nombre de places limitées.

Parcours à faire librement et de façon individuelle (pour éviter les regroupements).

Une surprise récompensera les chasseurs de trésors victorieux ! S.Cambon / GrandSoissons Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Soissons Étiquettes évènement : Autres Lieu Soissons Adresse Ville Soissons