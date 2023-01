1,2,3… regarde ! La photo, le livre, l’enfant Fonds Patrimonial Heure joyeuse Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

1,2,3… regarde ! La photo, le livre, l’enfant Fonds Patrimonial Heure joyeuse, 10 mars 2023, Paris. Le vendredi 10 mars 2023

de 09h15 à 17h00

. gratuit

Colloque international, organisé par la Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse, le Fonds patrimonial Heure joyeuse – médiathèque Françoise-Sagan et le laboratoire CELLAM-GRECES de l’Université Rennes 2, avec le soutien de l’Afreloce. En circulant dans les littératures européennes et américaines, de 1860 à nos jours, cette journée sera l’occasion d’explorer les liens étroits entre les livres pour la jeunesse et la photographie. Ce colloque international se propose d’accueillir les réflexions des chercheurs, des acteurs de la chaine du livre et des professionnels du livre et de la médiation, qui examineront comment texte et photographie s’articulent afin de faire sens pour un jeune lecteur. 9 mars 2023 à la Bibliothèque nationale de France (Petit auditorium), inscription sur le site de la BnF 10 mars à la médiathèque Françoise-Sagan, inscription en ligne uniquement à cette adresse. Découvrez le programme en ligne. Organisateur(s) : Bibliothèque nationale de France / Centre National de la Littérature pour la Jeunesse, Médiathèque Françoise Sagan Fonds Patrimonial Heure joyeuse 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 bibliotheque.heurejoyeuse-patrimoine@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Pierda, Alphabet, Delagrave, 1933 Pierda, Alphabet, Delagrave, 1933

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Fonds Patrimonial Heure joyeuse Adresse 8 rue Léon Schwartzenberg Ville Paris lieuville Fonds Patrimonial Heure joyeuse Paris Departement Paris

Fonds Patrimonial Heure joyeuse Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

1,2,3… regarde ! La photo, le livre, l’enfant Fonds Patrimonial Heure joyeuse 2023-03-10 was last modified: by 1,2,3… regarde ! La photo, le livre, l’enfant Fonds Patrimonial Heure joyeuse Fonds Patrimonial Heure joyeuse 10 mars 2023 Fonds Patrimonial Heure joyeuse Paris Paris

Paris Paris