UZOS

du vendredi 13 mai au samedi 21 mai

1,2,3,Pestacles ! est née d’une rencontre, comme bien souvent, entre une idée et des personnes soucieuses de s’investir dans la vie culturelle et sociale d’un village. C’est dans notre petite école d’Uzos que cette idée a germé nous guidant ainsi, tout naturellement, vers la création d’un festival pour jeune public, depuis mai 2014. Depuis, d’autres spectacles proposées dans l’année nous ont amenés à créer une saison culturelle destinée au tout public dont la 1ere édition aura lieu en 2020/2021. Notre souhait le plus cher est d’offrir aux spectateurs des moments de magie, d’émerveillement, d’éclats de rire, bref ce genre de sensations qui laissent une empreinte de bonheur et de partage dans la mémoire collective. Nous vous attendons nombreux , chaque année, le programme est de taille ! Plus d’infos [ici](https://www.123pestacles.fr/)

Festival jeune public à Uzos (64)

2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T21:30:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-17T09:30:00 2022-05-17T15:30:00;2022-05-19T09:30:00 2022-05-19T15:30:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T19:00:00

