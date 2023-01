123 Nature – Jus de pommes “made in chez nous” Grand-Charmont Grand-Charmont Grand-Charmont Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs Grand-Charmont EUR Le jus de pommes n’est jamais aussi bon qu’à la sortie du pressoir ! Récoltez en famille quelques kilos de pommes dans le verger et aidez-nous à les presser. Prévoir une bouteille à remplir pour faire déguster votre nectar à la maison. Inscription obligatoire.

Intervenant : Vergers Vivants.

