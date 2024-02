123 Nature exposition Fourmis à la loupe Damassine Vandoncourt, mercredi 27 mars 2024.

Apparues il y a 120 millions d’années, les fourmis sont les descendantes des guêpes. Aujourd’hui très nombreuses, elles se sont développées dans le monde entier et sont présentes sur toutes les terres émergées du monde.

Il existe 12 000 espèces de fourmis connues dans le monde et presque autant de diversité de formes, de tailles et de couleurs. Organisées en colonies, certaines élèvent des pucerons quand d’autres font pousser des champignons mais toutes jouent un rôle essentiel dans notre environnement.

Une redécouverte de cet insecte si familier et pourtant si étonnant !

Tous publics, à partir de 6 ans. EUR.

Damassine 23 Rue des Aiges

Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté damassine@agglo-montbeliard.fr

Début : 2024-03-27

fin : 2024-12-22



