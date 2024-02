1,2,3 Nagez !, lundi 12 février 2024.

Du lundi 12 février 2024 au vendredi 23 février 2024 :

.Tout public. A partir de 4 ans. gratuit

1,2,3 Nagez ! est un nouveau dispositif pour améliorer l’aisance aquatique et le taux de savoir-nager des Parisiennes et Parisiens. Les cours sont gratuits et accessibles pour les enfants comme pour les adultes. On vous explique tout.

C’est quoi ?

Dans le cadre de l’héritage des Jeux olympiques et paralympiques, la Ville de Paris, l’Agence Nationale du Sport, la Fédération française de natation et Paris 2024 mettent en place ce nouveau dispositif.

5 clubs parisiens proposent des séances

gratuites d’apprentissage à destination des enfants de 4 à 17 ans et des

adultes. Les cours ont lieu dans une ligne d’eau réservée et sont encadrés

par des éducateurs diplômés.

C’est quand ?

Durant les vacances d’hiver 2024, du 12 au 23 février, les cours auront lieu du lundi au vendredi :

Cycle de 10 séances obligatoires organisé selon deux formules :

– 2 séances d’une heure par jour pendant une semaine

– 1 séance d’une heure par jour pendant deux semaines.

C’est où ?

Comment ?

Uniquement sur inscription

Seules les personnes inscrites pourront participer aux cours – un mail de confirmation sera envoyé avant le démarrage du stage

Lorsqu’on s’inscrit, on s’engage à être présent aux 10 séances !

Piscines partenaires du programme

Contact : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHKHDwEYHElZk-ZQV7TLpNdtpR7ctzeEIKSoQ-pmHs-Zqg7g/viewform?usp=sf_link

