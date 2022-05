1,2,3, jouons ! Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

1,2,3, jouons ! Die, 11 mai 2022, Die. 1,2,3, jouons ! Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die

2022-05-11 15:00:00 – 2022-05-11 17:30:00 Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas

Die Drôme Die Proposés par les animateurs de la Coop’aire de jeux. De bons moments de jeux en perspective pour tous les âges et tous les goûts… Le tout dans une ambiance conviviale et coopérative ! mddv-die@ladrome.fr +33 4 75 22 22 32 https://mediatheque.ladrome.fr/die/ Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die

dernière mise à jour : 2022-04-15 par Office de Tourisme du Pays Diois

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Autres Lieu Die Adresse Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Ville Die lieuville Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Departement Drôme

Die Die Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die/

1,2,3, jouons ! Die 2022-05-11 was last modified: by 1,2,3, jouons ! Die Die 11 mai 2022 Die Drôme

Die Drôme