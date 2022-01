1,2,3 Jouez ! Luz-Saint-Sauveur, 17 février 2022, Luz-Saint-Sauveur. 1,2,3 Jouez ! LUZ-SAINT-SAUVEUR 2, rue d’Ossun Prolongée Luz-Saint-Sauveur

2022-02-17 17:00:00 17:00:00 – 2022-02-17 21:00:00 21:00:00 LUZ-SAINT-SAUVEUR 2, rue d’Ossun Prolongée

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Soirée jeux de société. Le jeu n’est pas réservé aux enfants !

Jeu Mage’Inn est là pour vous faire jouer, rire, découvrir, partager, pour

éduquer, rassembler et pour promouvoir le jeu sous toutes ses formes.

Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et tous les publics !

Laissez-vous guider ! ot@luz.org +33 5 62 92 30 30 LUZ-SAINT-SAUVEUR 2, rue d’Ossun Prolongée Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse LUZ-SAINT-SAUVEUR 2, rue d'Ossun Prolongée Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville LUZ-SAINT-SAUVEUR 2, rue d'Ossun Prolongée Luz-Saint-Sauveur Departement Hautes-Pyrénées

1,2,3 Jouez ! Luz-Saint-Sauveur 2022-02-17 was last modified: by 1,2,3 Jouez ! Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 17 février 2022 Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées