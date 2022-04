1,2,3… familles Pouillon Pouillon Catégories d’évènement: Landes

Pouillon

1,2,3… familles Pouillon, 14 mai 2022, Pouillon. 1,2,3… familles Maison du temps libre 12 impasse du temps libre Pouillon

2022-05-14 – 2022-05-14 Maison du temps libre 12 impasse du temps libre

Pouillon Landes EUR La journée des familles envahit de nouveau l’impasse du temps libre à Pouillon pour vous faire vivre de belles expériences en famille ! Pour cette édition 2022 de nombreuses animations vous seront proposées : spectacles jeune public, poterie, ateliers sensoriels, émotions, fusées, circuit à billes géant, parcours aventure, casino…

Entrée libre et gratuite. Restauration sur place. Tout au long de la journée, parcourez l’espace de la maison du temps libre et de la crèche. De nombreuses animations vous seront proposées.

Entrée libre et gratuite. Restauration sur place +33 5 58 73 60 03 La journée des familles envahit de nouveau l’impasse du temps libre à Pouillon pour vous faire vivre de belles expériences en famille ! Pour cette édition 2022 de nombreuses animations vous seront proposées : spectacles jeune public, poterie, ateliers sensoriels, émotions, fusées, circuit à billes géant, parcours aventure, casino…

Entrée libre et gratuite. Restauration sur place. © Libre de droit

Maison du temps libre 12 impasse du temps libre Pouillon

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Pouillon Autres Lieu Pouillon Adresse Maison du temps libre 12 impasse du temps libre Ville Pouillon lieuville Maison du temps libre 12 impasse du temps libre Pouillon Departement Landes

Pouillon Pouillon Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouillon/

1,2,3… familles Pouillon 2022-05-14 was last modified: by 1,2,3… familles Pouillon Pouillon 14 mai 2022 Landes Pouillon

Pouillon Landes