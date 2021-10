1,2,3 Cuisine Centre de La Jumenterie – Vosges, 31 octobre 2021, Saint-Maurice-sur-Moselle.

1,2,3 Cuisine

du dimanche 31 octobre au samedi 6 novembre à Centre de La Jumenterie – Vosges

Le but de ce séjour n’est pas de faire de toi un chef cuisiner mais de t’apprendre, de façon ludique et participative, les bases d’une cuisine simple et équilibrée en découvrant et réalisant des recettes que tu pourras facilement réaliser par la suite. Chaque jour un atelier cuisine : connaître les différents ustensiles, lire une recette, préparer son plan de travail, choisir ses ingrédients, les astuces pour gagner du temps, les conversions, la gestion de la cuisson, la réalisation d’une recette, la présentation des plats. Dégustation à l’aveugle : les yeux bandés tu devrais reconnaître différents goûts, identifier des aliments et les nommer… sans doute seras-tu surpris par certaines saveurs ! Alimentation et santé : un animateur sportif viendra t’expliquer pourquoi il est important de bien s’alimenter, les bienfaits sur notre santé d’une nourriture saine et équilibrée combinée avec une activité sportive. Les recettes réalisées au cours du séjour seront consignées dans un livre que tu emporteras avec toi. Fabrication de fromage : fabriquer un fromage prend tout son sens dans un milieu montagnard où l’élevage a initié la réalisation de ce produit. L’atelier, réalisé sur le centre, par un animateur spécialisé, mettra les enfants en situation pour réaliser un fromage par eux-mêmes en testant, dosant… Les différentes étapes de la réalisation seront consignées par écrit. Les enfants goûteront le fromage à différents stade d’affinage au cours du séjour. Le petit effectif du groupe permettra la participation active de chacun aux différents ateliers proposés.

500€ Rdv sur place

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre de La Jumenterie – Vosges saint-maurice-sur-moselle Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T17:30:00 2021-10-31T18:00:00;2021-11-06T17:00:00 2021-11-06T17:30:00