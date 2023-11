Café des Langues – Mérignac 1,2,3 copains Mérignac, 29 novembre 2023, Mérignac.

Café des Langues – Mérignac Mercredi 29 novembre, 17h00 1,2,3 copains Gratuit sur inscription

Tu aimes bien voyager ?

Tu as envie de pratiquer des langues étrangères et rencontrer des gens ? Info Jeunes Mérignac te propose de venir au café des langues de novembre et de parcourir le monde en pratiquant l’anglais, l’espagnol, le tchèque, le roumain, l’allemand ou encore le grec .

RDV à la crèche 1,2,3 Copains, 2 rue Camille Pissaro, Mérignac le Mercredi 29 novembre de 17h à 18h30 !

Plus d’infos au 05 57 00 02 40.

1,2,3 copains 33700 Mérignac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine email: bij@merignac.com phone: 05 57 00 02 40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T17:00:00+01:00 – 2023-11-29T18:30:00+01:00

Agenda événement

Mérignac Jeunesse / Info Jeunes Mérignac