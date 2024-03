1,2,3 … ciné fait son festival Le Blanc, mercredi 28 février 2024.

Vendredi

Au Studio République, vacances de février riment avec « 1.2.3… Ciné fait son festival ! » et nous sommes très contents de vous proposer à nouveau cette année ce rendez-vous incontournable jeune public au cinéma !

Au programme 8 films dont 1 en Ciné concert , animation et goûter.Familles

Ce festival sera peut être l’occasion de participer pour la 1ère fois à une séance de cinéma, de découvrir ce qu’est un ciné-concert, de s’initier aux techniques du cinéma d’animations, de jouer et répondre aux quizz ou tout simplement de partager en famille ou ente amis un moment d’émotion devant le grand écran.

Au programme 8 films pour les petits et les grands dont 1 séance Ciné Relax et 1 Ciné Concert avec le pianiste Cyrille Aufaure. 44 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 15:00:00

fin : 2024-03-05

42 rue de la République

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire cinema.studio.leblanc@orange.fr

L’événement 1,2,3 … ciné fait son festival Le Blanc a été mis à jour le 2024-03-01 par Destination Brenne