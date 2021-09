1,2,3 Calculez ! Bât 204 – MISS – Université Paris Saclay, 10 octobre 2021, Orsay.

1,2,3 Calculez !

Bât 204 – MISS – Université Paris Saclay, le dimanche 10 octobre à 14:00

Il y a très longtemps, avant l’ère de nos calculettes et ordinateurs, les hommes ont utilisé des moyens matériels basiques pour calculer : jetons, cailloux, tables à poussière, etc. Puis une étape a été franchie avec le **boulier chinois** inventé au XII siècle et qui est encore utilisé aujourd’hui ! Mais c’est dès le XVII siècle que l’on voit apparaitre de nouvelles machines à calculer, **des machines dites mécaniques**, du système de règle à coulisses à la machine à crosses ou à manivelles, géniales « machines » basées sur des systèmes à cannelures ou des roues à dents, pour réaliser a**dditions, soustractions, multiplications et divisions**. Ces machines ont été largement fabriquées et utilisées jusque dans les années 1970, détrônées par l’apparition des calculettes électroniques. Christian Jutten, Professeur émérite de l’Université Grenoble-Alpes, qui a réalisé de nombreuses vidéos explicatives sur ces machines à calculer (accessibles sur cette [page](http://hebergement.u-psud.fr/miss/machine-et-calculs/)), sera présent à la MISS avec plusieurs exemplaires de ces machines afin de vous les montrer, expliquer leur fonctionnement et évidemment vous les faire essayer. Alors venez faire quelques calculs et défis avec nous !

Entrée libre – Pass Sanitaire obligatoire

Venez vous amuser à calculer avec un boulier, une règle à calculer ou autres machines mécaniques, et découvrir leur fonctionnement.

2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T18:00:00