Théatre : « Tom na Fazenda / Tom à la ferme » 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin, 28 mars 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

SPECTACLE EN PORTUGAIS / BRÉSILIEN SURTITRÉ EN FRANÇAIS

Un thriller théâtral terrien et solaire : popularisé au cinéma par Xavier Dolan, Tom à la ferme est d’abord une pièce écrite par le québécois Michel Marc Bouchard dont la production brésilienne multi-primée offre une version puissamment belle et viscérale.

L’histoire est celle de Tom, jeune urbain homosexuel. Après la mort de son amant dans un accident de la route, il décide de se rendre, sans y être invité, aux funérailles de son compagnon au fin fond d’une campagne oubliée du monde. Dans la ferme familiale, il rencontre la mère du défunt, elle-même dévastée, qui ignore tout de l’orientation sexuelle de son fils. Il y fait également la connaissance du frère du défunt, un paysan viril et violent qui insiste pour que Tom cache leur relation à sa mère éplorée.

Dans cette ferme, le mensonge est la condition première de la survie.

Digne du meilleur des thrillers, magistralement construite, la pièce, au-delà du drame de l’homophobie, est d’une grandeur tragique et d’une portée universelle.

Cette pièce est d’une violente beauté confinant au sublime, et un moment de théâtre d’exception.

Spectacle accueilli avec le soutien de l’Office National de Diffusion Artistique.

Durée : 2h10

Public : Tout public dès 15 ans

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2024-03-28 19:30:00 fin : 2024-03-28 . .

123 Avenue de Paris Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



SHOW IN PORTUGUESE/BRAZILIAN WITH FRENCH SURTITLES

An earthy, solar theatrical thriller: popularized on the silver screen by Xavier Dolan, Tom à la ferme is first and foremost a play written by Quebecer Michel Marc Bouchard, whose multi-awarded Brazilian production offers a powerfully beautiful and visceral version.

The story is that of Tom, a young urban homosexual. After the death of his lover in a car accident, he decides to go, uninvited, to his companion?s funeral in the remote countryside. At the family farm, he meets the deceased?s devastated mother, who knows nothing of her son?s sexual orientation. He also meets the deceased?s brother, a virile, violent farmer who insists that Tom hide their relationship from his grieving mother.

On this farm, lies are the primary condition for survival.

Worthy of the best thrillers, masterfully constructed, this play, beyond its drama of homophobia, is of tragic grandeur and universal scope.

This is a play of violent beauty bordering on the sublime, and an exceptional moment in theater.

Supported by the Office National de Diffusion Artistique.

Running time: 2 hours 10 minutes

Audience: 15 years and over

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, invites audiences in Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

ESPECTÁCULO EN PORTUGUÉS/BRASILEÑO CON SOBRETÍTULOS EN FRANCÉS

Thriller teatral terrenal y soleado: popularizado en el cine por Xavier Dolan, Tom à la ferme es ante todo una obra escrita por el quebequés Michel Marc Bouchard, cuya multipremiada producción brasileña ofrece una versión poderosamente bella y visceral.

La historia es la de Tom, un joven homosexual urbano. Tras la muerte de su amante en un accidente de tráfico, decide ir, sin ser invitado, al funeral de su compañero en pleno campo, olvidado del mundo. En la granja familiar conoce a la madre del difunto, desolada, que no sabe nada de la orientación sexual de su hijo. También conoce al hermano del muerto, un granjero viril y violento que insiste en que Tom oculte su relación a su afligida madre.

En esta granja, las mentiras son la clave de la supervivencia.

Esta obra magistralmente elaborada, digna de los mejores thrillers, va más allá del drama de la homofobia para tener una grandeza trágica y un atractivo universal.

Es una obra de una belleza violenta que roza lo sublime, y una pieza teatral excepcional.

Con el apoyo de la Office National de Diffusion Artistique.

Duración: 2 horas 10 minutos

Público: Todos los públicos a partir de 15 años

Le Trident, la escena nacional de Cherburgo-en-Cotentin, ofrece al público de Cherburgo-en-Cotentin y de Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

AUFFÜHRUNG IN PORTUGIESISCHER / BRASILIANISCHER SPRACHE MIT FRANZÖSISCHEN ÜBERTITELN

Ein erdiger und sonniger Theaterthriller: Tom à la ferme wurde von Xavier Dolan im Kino populär gemacht und ist zunächst ein Stück des Quebecers Michel Marc Bouchard, von dem die brasilianische Multi-Prime-Produktion eine kraftvoll schöne und viszerale Version bietet.

Die Geschichte handelt von Tom, einem jungen, homosexuellen Stadtbewohner. Nachdem sein Geliebter bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist, beschließt er, ungebeten zur Beerdigung seines Partners in einer von der Welt vergessenen ländlichen Gegend zu reisen. Auf dem Bauernhof der Familie trifft er auf die Mutter des Verstorbenen, die selbst am Boden zerstört ist und nichts von der sexuellen Orientierung ihres Sohnes weiß. Er lernt auch den Bruder des Verstorbenen kennen, einen männlichen und gewalttätigen Bauern, der darauf besteht, dass Tom ihre Beziehung vor seiner trauernden Mutter geheim hält.

Auf der Farm ist die Lüge die wichtigste Voraussetzung für das Überleben.

Das Stück, das dem besten Thriller würdig ist und meisterhaft konstruiert wurde, ist über das Drama der Homophobie hinaus von tragischer Größe und universeller Bedeutung.

Dieses Stück ist von gewaltsamer Schönheit, die an Erhabenheit grenzt, und ein außergewöhnlicher Moment des Theaters.

Die Aufführung wurde mit der Unterstützung des Office National de Diffusion Artistique organisiert.

Dauer: 2 Stunden 10 Minuten

Publikum: Alle Zuschauer ab 15 Jahren

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

Mise à jour le 2023-11-09 par Attitude Manche