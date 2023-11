Marionnette / Pop up / Théâtre de papier : « Et puis » 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin, 22 mars 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Le personnage principal de ce spectacle inspiré du magnifique album signé par le duo Icinori, est un paysage.

Une forêt luxuriante et colorée se déploie sur scène grâce à un ensemble de panneaux peints et de projections. Au fil des saisons, des mois qui passent et des pages qui se tournent, le paysage est en permanente évolution : les hommes-outils repoussent les forêts, abattent les montagnes et tronçonnent les arbres pour dérouler dans l’espace un chemin de fer et construire une gare, symbole du progrès et d’un monde civilisé. Une multitude de petites histoires émaillent cette transformation de la nature : animaux, humains et créatures

fantastiques s’y croisent.

À la manière d’une douce introduction à l’écologie, dans un univers poétique et coloré, peuplé de marionnettes et de sonorités étonnantes, ET PUIS nous interroge sans brusquerie ni préjugé sur l’avenir de notre monde et notre rapport à la nature.

Durée : 0h45

Public : Jeune public dès 4 ans / A voir en famille

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2024-03-22 19:30:00 fin : 2024-03-22 . .

123 Avenue de Paris Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



The main character of this show, inspired by the magnificent album by the duo Icinori, is a landscape.

A lush, colorful forest unfolds on stage, thanks to a series of painted panels and projections. With the passing of the seasons, the passing of months and the turning of pages, the landscape is in constant evolution: tool-men push back forests, cut down mountains and chainsaw trees to unroll a railroad and build a station, symbolizing progress and a civilized world. This transformation of nature is punctuated by a multitude of little stories, in which animals, humans and

and fantastic creatures.

Like a gentle introduction to ecology, in a poetic, colorful world populated by puppets and astonishing sounds, ET PUIS asks us, without bluntness or prejudice, about the future of our world and our relationship with nature.

Running time: 0h45

Audience: Young audience 4 years and up / A family show

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers the public of Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the opportunity to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

El protagonista de este espectáculo, inspirado en el magnífico álbum del dúo Icinori, es un paisaje.

Un bosque exuberante y colorido se despliega en el escenario gracias a una serie de paneles pintados y proyecciones. A medida que pasan las estaciones, los meses y las páginas, el paisaje cambia constantemente: los hombres-herramienta hacen retroceder los bosques, talan las montañas y cortan los árboles para desenrollar un ferrocarril y construir una estación, símbolo del progreso y de un mundo civilizado. Esta transformación de la naturaleza está salpicada de multitud de relatos cortos, en los que se dan cita animales, seres humanos y criaturas fantásticas

y criaturas fantásticas.

Como una suave introducción a la ecología, en un mundo poético y colorista poblado de marionetas y sonidos sorprendentes, ET PUIS nos interroga, sin brusquedades ni prejuicios, sobre el futuro de nuestro mundo y nuestra relación con la naturaleza.

Duración: 0:45

Público: Público infantil a partir de 4 años / Espectáculo familiar

Le Trident, el teatro nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y de Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea en teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Die Hauptfigur dieser Aufführung, die von dem wunderschönen Album des Duos Icinori inspiriert wurde, ist eine Landschaft.

Ein üppiger und farbenfroher Wald entfaltet sich auf der Bühne dank einer Reihe von gemalten Tafeln und Projektionen. Im Laufe der Jahreszeiten, der vergehenden Monate und der umblätternden Seiten verändert sich die Landschaft ständig: Werkzeugmenschen schieben Wälder zurück, tragen Berge ab und kappen Bäume, um eine Eisenbahnstrecke durch den Raum zu ziehen und einen Bahnhof zu bauen, der den Fortschritt und eine zivilisierte Welt symbolisiert. Eine Vielzahl von kleinen Geschichten durchzieht diese Transformation der Natur: Tiere, Menschen und Kreaturen

fantastische Menschen und Tiere begegnen sich.

In einer poetischen und farbenfrohen Welt voller Puppen und erstaunlicher Klänge stellt UND DANN eine sanfte Einführung in die Ökologie dar und fragt uns ohne Vorurteile nach der Zukunft unserer Welt und unserer Beziehung zur Natur.

Dauer: 0h45

Publikum: Junges Publikum ab 4 Jahren / Mit der ganzen Familie zu sehen

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche