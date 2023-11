Cirque : « Suzanne, une histoire (du cirque) » 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin, 15 mars 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Elle a 88 ans et a toujours vécu à Toulouse. De 1948 à 1965, elle a présenté dans le monde entier un numéro de cirque : Les Antinoüs, un duo de cadre aérien avec Roger, son mari.

Roger meurt en 1999 laissant Suzanne seule locataire dans l’appartement toulousain.

À travers son récit, les documents et le matériel qu’elle a conservés, on retrace la vie des cirques de cette époque (Medrano, Bouglione, Amar).

Anna Tauber a vu dans cette rencontre, l’urgence de garder une trace, vivante et accessible, de cette mémoire précieuse.

Sa volonté est de fabriquer, avec cette mémoire, une forme de spectacle vivant entre conférence et spectacle, et un travail acrobatique au cadre aérien à partir de ce cirque d’hier nourri des élans d’aujourd’hui.

Le Cirque de Suzanne ou Une Histoire (du cirque), ce sera donc (un peu) l’histoire de Suzanne, (un peu) le regard d’Anna Tauber, et de nombreuses digressions et pirouettes (surtout) car la vie dépasse toujours la fiction.

Tout public – Conseillé dès 10 ans

Durée : 1h15

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2024-03-15 19:00:00 fin : 2024-03-15 . .

123 Avenue de Paris Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



She is 88 years old and has always lived in Toulouse. From 1948 to 1965, she presented her circus act Les Antinoüs, an aerial duo with her husband Roger, all over the world.

Roger died in 1999, leaving Suzanne the sole tenant of her Toulouse apartment.

Through her story, and the documents and material she has kept, we retrace the life of the circuses of that era (Medrano, Bouglione, Amar).

Anna Tauber saw in this encounter the urgent need to keep a living, accessible trace of this precious memory.

Her aim is to use this memory to create a form of live performance, somewhere between a lecture and a show, and an acrobatic work on the aerial frame based on the circus of yesterday, nourished by the impulses of today.

Le Cirque de Suzanne ou Une Histoire (du cirque) will be (in part) Suzanne?s story, (in part) Anna Tauber?s view of it, and (above all) numerous digressions and pirouettes, because life always surpasses fiction.

All audiences – Recommended for ages 10 and up

Running time: 1h15

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers audiences in Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the chance to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

Tiene 88 años y siempre ha vivido en Toulouse. De 1948 a 1965 representó por todo el mundo un número de circo: Les Antinoüs, un dúo aéreo con su marido Roger.

Roger murió en 1999, dejando a Suzanne como única inquilina de su piso de Toulouse.

A través de su historia, y de los documentos y material que ha conservado, recorremos la vida de los circos de la época (Medrano, Bouglione, Amar).

Anna Tauber vio en este encuentro la urgente necesidad de conservar un rastro vivo y accesible de esta preciosa memoria.

Su objetivo es utilizar esta memoria para crear una forma de actuación en directo, a medio camino entre la conferencia y el espectáculo, y una obra acrobática sobre el armazón aéreo basada en el circo de ayer, alimentada por los impulsos de hoy.

Le Cirque de Suzanne ou Une Histoire (du cirque) será (un poco) la historia de Suzanne, (un poco) la visión de Anna Tauber, y muchas digresiones y piruetas (sobre todo) porque la vida siempre va más allá de la ficción.

Para todos los públicos – Recomendada a partir de 10 años

Duración: 1 hora y 15 minutos

Le Trident, la escena nacional de Cherburgo-en-Cotentin, ofrece al público de Cherburgo-en-Cotentin y de Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Sie ist 88 Jahre alt und hat immer in Toulouse gelebt. Von 1948 bis 1965 führte sie weltweit eine Zirkusnummer auf: Les Antinoüs, ein Luftrahmenduo mit ihrem Mann Roger.

Roger starb 1999 und ließ Suzanne als einzige Mieterin in der Wohnung in Toulouse zurück.

Anhand ihrer Erzählung und der Dokumente und Materialien, die sie aufbewahrt hat, wird das Leben der Zirkusse dieser Zeit (Medrano, Bouglione, Amar) nachvollzogen.

Anna Tauber sah in dieser Begegnung die Dringlichkeit, eine lebendige und zugängliche Spur dieser wertvollen Erinnerung zu bewahren.

Ihr Wunsch ist es, mit dieser Erinnerung eine Form der lebendigen Aufführung zu schaffen, die zwischen Konferenz und Aufführung liegt, und eine akrobatische Arbeit am Luftrahmen, ausgehend von diesem Zirkus von gestern, der von den Impulsen von heute genährt wird.

Le Cirque de Suzanne ou Une Histoire (du cirque), das ist also (ein bisschen) die Geschichte von Suzanne, (ein bisschen) der Blick von Anna Tauber und (vor allem) zahlreiche Abschweifungen und Pirouetten, denn das Leben ist immer größer als die Fiktion.

Für alle Altersgruppen – Empfohlen ab 10 Jahren

Dauer: 1h15

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche