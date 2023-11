Danse hip hop : « Les yeux fermés… » 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin, 15 février 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Subjugué et bouleversé par l’oeuvre du peintre Pierre Soulages, maître de la couleur noire, le chorégraphe a convié huit interprètes, 4 danseuses et 4 danseurs, à apprivoiser l’obscurité pour faire jaillir la lumière. Les corps apparaissent, se reflètent et jouent avec les lignes et le rythme. Une célébration de la vie dans une liberté d’expression à la fois fulgurante et poétique. Peu à peu, les corps se dévoilent, les vibrations et les reflets interagissent avec les mouvements. D’un théâtre d’ombres émergent des parties de corps, des silhouettes fugaces. La lumière gagne du terrain et la chorégraphie se fait tableau mouvant, jeu de clair-obscur. Jusqu’au jaillissement final, triomphant, jusqu’à l’apothéose finale.

Ce spectacle s’inspirant de l’oeuvre du peintre Pierre Soulages, nous vous invitons à venir vêtu tout de noir ou tout de blanc… Jouez le jeu, ça va être beau dans la salle !

Durée : 1h

Public : Tout public dès 8 ans.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

123 Avenue de Paris Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Captivated and overwhelmed by the work of painter Pierre Soulages, master of the color black, the choreographer invited eight performers – 4 female dancers and 4 male dancers – to tame the darkness and bring out the light. Bodies appear, reflect and play with lines and rhythm. A celebration of life in a freedom of expression that is both dazzling and poetic. Little by little, bodies are revealed, vibrations and reflections interact with movements. Body parts and fleeting silhouettes emerge from a shadow theater. Light gains ground, and the choreography becomes a moving tableau, a game of chiaroscuro. Until the final, triumphant burst, the final apotheosis.

As this show is inspired by the work of painter Pierre Soulages, we invite you to come dressed all in black or all in white? Play along, it’s going to be beautiful in the auditorium!

Duration: 1 hour

Audience: All ages 8 and up.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers the public of Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the chance to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

Cautivado y sobrecogido por la obra del pintor Pierre Soulages, maestro del color negro, el coreógrafo ha invitado a ocho intérpretes, 4 bailarinas y 4 bailarines, a domar la oscuridad para hacer surgir la luz. Los cuerpos aparecen, se reflejan y juegan con las líneas y el ritmo. Una celebración de la vida en una libertad de expresión a la vez deslumbrante y poética. Poco a poco, los cuerpos se revelan, las vibraciones y los reflejos interactúan con los movimientos. Partes del cuerpo y siluetas fugaces emergen de un teatro de sombras. La luz gana terreno y la coreografía se convierte en un retablo en movimiento, un juego de claroscuros. Hasta el estallido triunfal, la apoteosis final.

Como este espectáculo se inspira en la obra del pintor Pierre Soulages, le invitamos a venir vestido todo de negro o todo de blanco? Siga el juego, ¡va a ser precioso en el auditorio!

Duración: 1 hora

Público: A partir de 8 años.

Le Trident, el escenario nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea en teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Überwältigt und erschüttert vom Werk des Malers Pierre Soulages, dem Meister der schwarzen Farbe, hat der Choreograf acht Darsteller, vier Tänzerinnen und vier Tänzer, eingeladen, die Dunkelheit zu zähmen, um das Licht hervorzubringen. Die Körper erscheinen, spiegeln sich und spielen mit den Linien und dem Rhythmus. Eine Feier des Lebens in einer Freiheit des Ausdrucks, die zugleich fulminant und poetisch ist. Nach und nach enthüllen sich die Körper, die Vibrationen und Reflexionen interagieren mit den Bewegungen. Aus einem Schattentheater tauchen Körperteile und flüchtige Silhouetten auf. Das Licht gewinnt an Boden und die Choreografie wird zu einem bewegten Bild, einem Spiel mit Hell und Dunkel. Bis zum letzten, triumphalen Ausbruch, bis zur letzten Apotheose.

Da diese Aufführung vom Werk des Malers Pierre Soulages inspiriert ist, laden wir Sie ein, ganz in Schwarz oder ganz in Weiß zu kommen? Spielen Sie mit, es wird schön im Saal!

Dauer: 1 Stunde

Publikum: Alle Zuschauer ab 8 Jahren

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

