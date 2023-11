Théatre : « Cent mètres papillon » 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin, 9 février 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

C’est l’histoire (vraie) de Larie, jeune nageur, qui à l’image de son idole Michael Phelps rêve d’être un champion. L’apprentissage de la « culbute », la découverte de la glisse, l’entraînement et ses violences, la compétition et ses rituels, les courses, les défaites, les remises en question…

Maxime Taffanel, ancien nageur de haut niveau devenu comédien, a connu tout ça : l’entraînement intensif, la douleur, la peur du chrono, de l’échec, la perte de sens.

Son texte d’acteur se nourrit intimement de son expérience de sportif. Et si au fond l’entraîneur était un peu metteur en scène, et si la performance, au bassin comme sur scène, prenait vraiment son sens d’accomplissement personnel ?

Après des heures et des heures de « longueurs », après n’avoir vu que du « bleu », Maxime Taffanel livre un témoignage d’une intensité rare où l’on navigue à sa suite entre rire et émotion.

Ici se joue l’étonnant parcours d’un athlète devenu comédien, l’histoire de son corps poisson devenu corps de scène, happé par le chant des sirènes.

Durée 1h – Tout public dès 12 ans

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

This is the (true) story of Larie, a young swimmer who, like his idol Michael Phelps, dreams of becoming a champion. He learns to somersault, discovers the sport of gliding, trains with all its violence, competes with all its rituals, races, defeats and second-guessing?

Maxime Taffanel, former top-level swimmer turned actor, has been through it all: intensive training, pain, fear of the clock, fear of failure, loss of meaning.

His text as an actor is intimately nourished by his experience as a sportsman. What if, deep down, the trainer was a bit of a stage director, and if performance, both in the pool and on stage, really took on the meaning of personal accomplishment?

After hours and hours of « lengths », after seeing nothing but « blue », Maxime Taffanel delivers an account of rare intensity, where we follow him from laughter to emotion.

This is the astonishing story of an athlete turned actor, the story of his fish body turned stage body, caught up in the siren song.

Running time 1h – For audiences aged 12 and over

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers the public of Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the opportunity to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

Esta es la historia (real) de Larie, un joven nadador que, como su ídolo Michael Phelps, sueña con convertirse en campeón. Aprende a dar volteretas, descubre cómo planear, se entrena con ahínco, compite con rituales, carreras, derrotas, segundas intenciones..

Maxime Taffanel, antiguo nadador de alto nivel reconvertido en actor, lo ha vivido todo: el entrenamiento intensivo, el dolor, el miedo al reloj, al fracaso, a la pérdida de sentido.

Su texto como actor está íntimamente informado por su experiencia como deportista. ¿Y si, en el fondo, el entrenador fuera un poco director, y si la interpretación, tanto en la piscina como en el escenario, adquiriera realmente el sentido de la realización personal?

Después de horas y horas de « largos », después de no haber visto más que « azules », Maxime Taffanel nos ofrece un relato de una rara intensidad que nos lleva de la risa a la emoción.

Esta es la sorprendente historia de un atleta convertido en actor, la historia de su cuerpo de pez convertido en cuerpo de escenario, atrapado por el canto de las sirenas.

Duración 1 hora – Para todos los públicos a partir de 12 años

Le Trident, la escena nacional de Cherburgo-en-Cotentin, ofrece al público de Cherburgo-en-Cotentin y de Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Dies ist die (wahre) Geschichte von Larie, einem jungen Schwimmer, der wie sein Idol Michael Phelps davon träumt, ein Champion zu sein. Er lernt den « Purzelbaum », entdeckt das Gleiten, das Training und seine Gewalt, den Wettkampf und seine Rituale, die Rennen, die Niederlagen, die Infragestellung…

Maxime Taffanel, ein ehemaliger Spitzenschwimmer, der Schauspieler geworden ist, hat all das erlebt: intensives Training, Schmerzen, Angst vor der Zeit, Angst vor dem Versagen, Sinnverlust.

Sein Text als Schauspieler ist eng mit seinen Erfahrungen als Sportler verknüpft. Was wäre, wenn der Trainer im Grunde ein bisschen Regisseur wäre und wenn die Leistung im Becken und auf der Bühne wirklich die Bedeutung der Selbstverwirklichung hätte?

Nach stundenlangen « Längen », nachdem er nur « Blau » gesehen hat, legt Maxime Taffanel ein Zeugnis von seltener Intensität ab, in dem man ihm zwischen Lachen und Rührung folgt.

Hier spielt sich der erstaunliche Weg eines Athleten zum Schauspieler ab, die Geschichte seines Fischkörpers, der zum Bühnenkörper wurde und vom Gesang der Sirenen erfasst wurde.

Dauer 1 Std. – Für alle Zuschauer ab 12 Jahren

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

