Danse : « Ronces » 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin, 12 janvier 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Trois danseuses/sorcières se transforment en magiciennes.

Ce qui est beau devient laid, ce qui est doux, terrifiant. Elles peuvent apparaître et disparaître, voler dans les airs… Les sorcières vous font peur ? Mais si elles étaient finalement sympas et simplement différentes des autres femmes ?

De la figure caricaturée sous les traits de la vieillesse, de l’aigreur et de la peur, la chorégraphe Capucine Lucas souhaite aujourd’hui nous les montrer espiègles, culottées, combatives et joyeuses.

Dans un conte dansé, fantastique, doux et énergique, la chorégraphe et la compagnie Kokeshi revisitent la figure de la sorcière, devenue symbole d’émancipation. Une déclaration d’amour aux résistantes et aux insoumises.

Ma sorcière bien aimée !

Une coproduction Trident !

Durée 35 min – Jeune public dès 4 ans / A voir en famille.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2024-01-12 19:30:00 fin : 2024-01-12 . .

123 Avenue de Paris Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Three dancers and witches are transformed into magicians.

What’s beautiful becomes ugly, what’s sweet becomes terrifying. They can appear and disappear, fly through the air? Do witches scare you? But what if they were actually nice and simply different from other women?

Choreographer Capucine Lucas wants to show us that witches are mischievous, cheeky, combative and joyful.

In a fantastic, gentle and energetic tale of dance, the choreographer and her company Kokeshi revisit the figure of the witch, who has become a symbol of emancipation. A declaration of love to the resistant and the rebellious.

My beloved witch!

A Trident! co-production

Running time 35 min – Young audience 4 years and up / A family show.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, invites audiences in Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

Tres bailarinas y brujas se transforman en magas.

Lo bello se convierte en feo, lo amable en terrorífico. Pueden aparecer y desaparecer, volar por los aires? ¿Te asustan las brujas? Pero ¿y si en realidad fueran simpáticas y simplemente diferentes de las demás?

La coreógrafa Capucine Lucas quiere tomar la caricatura de las brujas como viejas, amargadas y miedosas, y convertirla en una imagen juguetona, descarada, combativa y alegre.

En un cuento de danza fantástico, amable y enérgico, la coreógrafa y su compañía Kokeshi revisitan la figura de la bruja, convertida en símbolo de emancipación. Una declaración de amor a los que resisten y se rebelan.

¡Mi querida bruja!

¡Una coproducción de Trident!

Duración 35 min – Público joven a partir de 4 años / Un espectáculo familiar.

Le Trident, el escenario nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y de Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Drei Tänzerinnen/Hexen verwandeln sich in Zauberinnen.

Was schön ist, wird hässlich, was süß ist, wird furchterregend. Sie können erscheinen und verschwinden, durch die Luft fliegen? Hexen machen Ihnen Angst? Aber was, wenn sie doch ganz nett sind und sich einfach von anderen Frauen unterscheiden?

Die Choreographin Capucine Lucas möchte sie uns heute als verspielt, frech, kämpferisch und fröhlich zeigen.

In einem fantastischen, sanften und energiegeladenen Tanzmärchen überarbeiten die Choreografin und das Ensemble Kokeshi die Figur der Hexe, die zum Symbol der Emanzipation geworden ist. Eine Liebeserklärung an die Widerstandskämpferinnen und die Ungehorsamen.

Meine geliebte Hexe!

Eine Koproduktion mit Trident!

Dauer 35 Min. – Junges Publikum ab 4 Jahren / Für die ganze Familie.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und des Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche