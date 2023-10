Danse : « Se faire la belle / c’est toi qu’on adore / pode ser » 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin, 13 décembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

3 spectacles pour le prix d’un ! Deux solos et un duo.

Portée par une énergie combative, la chorégraphe et danseuse Leïla Ka met en scène des corps de femmes en quête de liberté et de dépassement, au fil de trois pièces courtes et percutantes.

Quand on lui demande pourquoi elle danse, elle répond : « Je trouve ça plus simple de raconter ces états intérieurs sans utiliser de mots. Les mots, ça me fragilise, c’est hyper intime et très intimidant. Lorsque je danse, je peux tout dire de manière très claire pour moi-même tout en sachant que le public ne pourra pas lire exactement ce que je raconte : une peine de coeur, une terreur… Pode Ser a par exemple trois facettes : un individu apeuré comme une petite fille, une femme consciente de son corps, qui joue de ce qu’elle peut dégager, et une guerrière, très énervée qui a envie de tout envoyer valser. Je joue à passer de l’une à l’autre continuellement… »

« Avec grâce et poésie, les corps vacillent, tombent, se relèvent et se répondent, poussés par une urgence vitale ». La Croix

« À voir de toute urgence … deux pièces percutantes qui visent juste et touchent au coeur ». Les Inrocks.

Durée : 1h15.

Public : Tout public dès 14 ans.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

123 Avenue de Paris Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



3 shows for the price of one! Two solos and a duo.

Carried along by a combative energy, choreographer and dancer Leïla Ka stages the bodies of women in search of freedom and self-improvement, in three short, powerful pieces.

When asked why she dances, she replies: « I find it easier to tell these inner states without using words. Words weaken me, they’re very intimate and intimidating. When I dance, I can say everything very clearly to myself, while knowing that the audience won’t be able to read exactly what I’m saying: heartbreak, terror? Pode Ser, for example, has three facets: a frightened individual like a little girl, a woman aware of her body, who plays with what she can give off, and a warrior, very angry, who wants to send everything over the edge. I play at switching from one to the other all the time… »

« With grace and poetry, the bodies wobble, fall, rise and respond to each other, driven by a vital urgency ». La Croix

« A must-see? two hard-hitting plays that hit the nail on the head and touch the heart ». Les Inrocks.

Running time: 1h15.

Audience: 14 years and over.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, invites audiences in Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also programs outside its walls.

¡3 espectáculos por el precio de uno! Dos solos y un dúo.

Llevada por una energía combativa, la coreógrafa y bailarina Leïla Ka pone en escena los cuerpos de mujeres en busca de libertad y superación, en tres piezas breves y contundentes.

A la pregunta de por qué baila, responde: « Me resulta más fácil hablar de estos estados interiores sin utilizar palabras. Las palabras me hacen sentir frágil; es muy íntimo e intimidante. Cuando bailo, puedo decírmelo todo muy claramente, sabiendo que el público no podrá leer exactamente lo que digo: angustia, terror… » Pode Ser, por ejemplo, tiene tres facetas: un individuo asustado como una niña pequeña, una mujer consciente de su cuerpo, que juega con lo que puede desprender, y una guerrera muy enfadada que quiere arrasar con todo. Juego a pasar de una a otra todo el tiempo… »

« Con gracia y poesía, los cuerpos se tambalean, caen, se vuelven a levantar y se responden unos a otros, impulsados por una urgencia vital ». La Croix

« Una cita ineludible… dos obras contundentes que dan en el clavo y tocan el corazón ». Les Inrocks.

Duración: 1 hora y 15 minutos.

Público: Todos los públicos a partir de 14 años.

Le Trident, el escenario nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

3 Aufführungen zum Preis von einer! Zwei Solos und ein Duett.

Getragen von einer kämpferischen Energie, stellt die Choreografin und Tänzerin Leïla Ka in drei kurzen und eindringlichen Stücken Frauenkörper auf der Suche nach Freiheit und Überwindung dar.

Wenn man sie fragt, warum sie tanzt, antwortet sie: « Ich finde es einfacher, diese inneren Zustände zu erzählen, ohne Worte zu benutzen. Worte schwächen mich, sie sind hyperintim und sehr einschüchternd. Wenn ich tanze, kann ich alles für mich selbst sehr klar ausdrücken, obwohl ich weiß, dass das Publikum nicht genau lesen kann, was ich erzähle: Herzschmerz, Schrecken? Pode Ser hat zum Beispiel drei Facetten: ein verängstigtes Individuum wie ein kleines Mädchen, eine körperbewusste Frau, die mit dem spielt, was sie ausstrahlen kann, und eine Kriegerin, die sehr wütend ist und am liebsten alles umwerfen würde. Ich spiele damit, ständig zwischen den beiden zu wechseln… »

« Mit Anmut und Poesie taumeln die Körper, fallen, stehen wieder auf und antworten einander, getrieben von einer vitalen Dringlichkeit ». La Croix

« Dringend sehenswert ? zwei eindringliche Stücke, die genau ins Schwarze treffen und das Herz berühren ». Les Inrocks.

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.

Publikum: Alle Zuschauer ab 14 Jahren.

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und des Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

