Théâtre : » En addicto » 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin, 6 décembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Thomas Quillardet est artiste associé au Trident. Nous l’avions quitté avec Une télévision française, grande fresque sur la privatisation de TF1, et ses 10 comédiens accueillis sur le plateau de l’Italienne.

Avec En Addicto, Thomas Quillardet change de braquet !

À l’issue de six mois de résidence dans le service d’addictologie d’un hôpital francilien, sur une commande du Festival d’Automne à Paris, Thomas Quillardet met en scène et interprète le récit de son expérience. Un spectacle sur les patients et les soignants mais également sur l’état de l’hôpital public. Qu’est-ce qui peut bien se dire, entre des patients en tentative de sevrage, un metteur en scène et des soignants débordés ?

Sans pathos, sans jugement mais avec humour et une formidable humanité, Thomas Quillardet porte la voix d’une galerie de personnages, tour à tour drôles, cabotins, en souffrance, de mauvaise foi, et toujours debout. Avec vivacité et légèreté, sans jamais donner de leçon, il nous parle d’histoires d’alcool, de drogue, de vie. C’est quoi être « addict » ?

Le spectacle sera créé à Paris lors du Festival d’Automne en novembre 2023.

Une coproduction Trident !

Durée : 1h15

Public : Tout public dès 15 ans

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

123 Avenue de Paris Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Thomas Quillardet is an associate artist at Le Trident. We left him with Une télévision française, a fresco on the privatization of TF1, with 10 actors hosted on the set of the Italienne.

With En Addicto, Thomas Quillardet changes gear!

Following a six-month residency in the addictology department of a hospital in the Paris region, commissioned by the Festival d?Automne à Paris, Thomas Quillardet directs and performs the story of his experience. A show about patients and caregivers, but also about the state of public hospitals. What can be said between patients trying to wean themselves off drugs, a director and overworked carers?

Without pathos, without judgment, but with humor and a formidable humanity, Thomas Quillardet gives voice to a gallery of characters, in turn funny, ham-handed, suffering, in bad faith, and always on their feet. With liveliness and lightness, without ever giving a lesson, he tells us stories about alcohol, drugs and life. What does it mean to be an addict?

The show will premiere in Paris at the Festival d’Automne in November 2023.

A Trident! co-production

Running time: 1h15

Audience: 15 years and over

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers audiences in Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the chance to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

Thomas Quillardet es artista asociado en Le Trident. Le dejamos con Une télévision française, un gran fresco sobre la privatización de TF1, y sus 10 actores alojados en el plató de la Italienne.

Con En Addicto, Thomas Quillardet ¡cambia de marcha!

Tras una residencia de seis meses en el servicio de adicciones de un hospital de la región parisina, por encargo del Festival d’Automne à Paris, Thomas Quillardet dirige e interpreta el relato de su experiencia. Es un espectáculo sobre pacientes y cuidadores, pero también sobre el estado de los hospitales públicos. ¿Qué se puede decir entre unos pacientes que intentan desintoxicarse, un director y unos cuidadores agobiados?

Sin patetismo ni prejuicios, pero con humor y una tremenda humanidad, Thomas Quillardet da voz a una galería de personajes a ratos divertidos, a ratos torpes, a ratos sufridores, a ratos de mala fe, pero siempre en pie. Nos cuenta historias sobre el alcohol, las drogas y la vida, de una forma viva y desenfadada que nunca da lecciones. ¿Qué significa ser adicto?

El espectáculo se estrenará en París, en el Festival d’Automne, en noviembre de 2023.

¡Una coproducción de Trident!

Duración: 1 hora y 15 minutos

Público: Todos los públicos a partir de 15 años

Le Trident, la escena nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y de Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Thomas Quillardet ist assoziierter Künstler am Trident. Wir hatten ihn mit Une télévision française verlassen, einem großen Fresko über die Privatisierung von TF1 und seinen 10 Schauspielern, die auf der Bühne der L’Italienne untergebracht waren.

Mit En Addicto schaltet Thomas Quillardet einen Gang zurück!

Nach einem sechsmonatigen Aufenthalt in der Suchtabteilung eines Krankenhauses in der Ile-de-France im Auftrag des Festival d’Automne in Paris inszeniert und interpretiert Thomas Quillardet den Bericht über seine Erfahrungen. Ein Stück über Patienten und Pfleger, aber auch über den Zustand des öffentlichen Krankenhauses. Was können sich Patienten, die einen Entzug machen, ein Regisseur und überforderte Pfleger sagen?

Ohne Pathos, ohne Urteil, aber mit Humor und einer wunderbaren Menschlichkeit verleiht Thomas Quillardet einer Galerie von Figuren eine Stimme, die abwechselnd lustig, kabarettistisch, leidend, böswillig und immer aufrecht sind. Mit Lebendigkeit und Leichtigkeit, ohne jemals eine Lektion zu erteilen, erzählt er uns Geschichten über Alkohol, Drogen und das Leben. Was bedeutet es, ein « Süchtiger » zu sein?

Das Stück wird im November 2023 beim Festival d’Automne in Paris uraufgeführt.

Eine Koproduktion mit Trident!

Dauer: 1h15

Publikum: Alle Zuschauer ab 15 Jahren

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und des Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

