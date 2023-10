Danse et musique « Rouge incarnat – rouge premier » 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin, 22 novembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

On peut se fâcher tout rouge ou être rouge de honte.

C’est la couleur du feu, du danger…et de l’amour. Des cerises et de la grenadine.

Les scientifiques disent que c’est la couleur que l’oeil humain détecte le plus facilement, les historiens, qu’elle est la plus ancienne.

Lolita est attirée par le rouge ; c’est plus fort qu’elle, le rouge l’appelle et l’aspire, elle y retourne constamment. Cette couleur fait partie de son histoire, contient un secret de famille, comme une tâche qu’elle porte sur le corps et dans la mémoire…

Alors Lolita a choisi de danser avec cette couleur, de se libérer de ce qui l’encombre pour ne garder que le meilleur. Dans son voyage, à ses côtés, il y a un compagnon musicien. Ils traversent ensemble les chemins d’une métamorphose : rouge joyeux, rouge folie, rouge douceur, rouge irritant, rouge sauveur.

Une couleur, deux interprètes et deux spectacles.

L’un pour les petits dès 3 ans, d’une durée de 25 minutes, c’est Rouge Premier.

L’autre pour les plus grands, dès 7 ans, d’une durée de 45 minutes, c’est Rouge.

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur la couleur ROUGE !

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2023-11-22 11:00:00 fin : 2023-11-22 . .

123 Avenue de Paris Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



You can be red with anger or red with shame.

It’s the color of fire, danger?and love. Cherry and grenadine.

Scientists say it’s the color the human eye detects most easily, historians say it’s the oldest.

Lolita is attracted to red; it’s stronger than she is, it calls to her and sucks her in, and she returns to it constantly. It’s part of her history, a family secret, like a stain on her body and in her memory?

So Lolita has chosen to dance with this color, to free herself from the clutter and keep only the best. At her side on her journey is a musician companion. Together, they cross the paths of metamorphosis: joyful red, crazy red, gentle red, irritating red, savior red.

One color, two performers, two shows.

Rouge Premier, for children aged 3 and over, lasts 25 minutes.

The other, for older children aged 7 and over, lasts 45 minutes and is called Rouge.

Everything, everything, everything you need to know about the color RED!

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers the public of Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the chance to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

Puedes ponerte rojo de la cara o rojo de la vergüenza.

Es el color del fuego, del peligro… y del amor. Cereza y granadina.

Los científicos dicen que es el color que el ojo humano detecta más fácilmente, los historiadores dicen que es el más antiguo.

Lolita se siente atraída por el rojo; es más fuerte que ella, la llama y la absorbe, y vuelve a él constantemente. Es parte de su historia, un secreto familiar, como una mancha en su cuerpo y en su memoria..

Así que Lolita ha elegido bailar con este color, liberarse del desorden y quedarse sólo con lo mejor. En su viaje la acompaña un compañero musical. Juntos cruzan los caminos de la metamorfosis: rojo alegre, rojo loco, rojo amable, rojo irritante, rojo salvador.

Un color, dos intérpretes y dos espectáculos.

Rouge Premier es un espectáculo de 25 minutos para niños a partir de 3 años.

El otro, para niños mayores de 7 años, dura 45 minutos y se llama Rouge.

Todo lo que hay que saber sobre el color ROJO

Le Trident, teatro nacional de Cherburgo-en-Cotentin, ofrece al público de Cherburgo-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y diversidad de la creación contemporánea. Ya sea en teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Man kann sich rot ärgern oder vor Scham rot werden.

Es ist die Farbe des Feuers, der Gefahr und der Liebe. Kirschen und Grenadine.

Wissenschaftler sagen, dass es die Farbe ist, die das menschliche Auge am leichtesten erkennt, Historiker sagen, dass sie die älteste ist.

Lolita wird von Rot angezogen; es ist stärker als sie, Rot ruft sie und saugt sie ein, sie kehrt ständig zu ihm zurück. Diese Farbe ist Teil ihrer Geschichte, enthält ein Familiengeheimnis, wie ein Fleck, den sie auf ihrem Körper und in ihrem Gedächtnis trägt

Lolita hat sich entschieden, mit dieser Farbe zu tanzen, sich von dem zu befreien, was sie belastet, um nur das Beste zu behalten. Auf ihrer Reise hat sie einen musikalischen Begleiter an ihrer Seite. Sie durchlaufen gemeinsam die Wege einer Metamorphose: fröhliches Rot, roter Wahnsinn, sanftes Rot, irritierendes Rot, rettendes Rot.

Eine Farbe, zwei Darsteller und zwei Aufführungen.

Eine für Kinder ab 3 Jahren, die 25 Minuten dauert, ist Rouge Premier.

Die andere für ältere Kinder ab 7 Jahren, 45 Minuten lang, ist Rouge.

Alles, alles, alles, alles über die Farbe ROT!

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

