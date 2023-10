Théâtre : Dérives, zones d’ombres 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin, 7 novembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Une soirée. Deux pièces : Zones d’ombres et Le Mensonge du Singe (à 21h).

Les deux parties peuvent être vues ensemble ou séparément.

Zones d’ombres

Dans Zones d’ombres, l’acteur porte la parole d’un individu né dans un village rural. Forcé par l’ennui, il décide de tout quitter pour partir à la conquête d’une « Méga Ville ». Dans le tumulte de la ville, l’individu court de petits boulots en petits boulots. Le temps passe, il ne s’adapte pas et s’enfonce quelques pieds sous terre dans une station de métro, jusqu’à ce jour où, par hasard, le spectre de sa mère apparaît entre deux wagons… Il décide alors de revenir dans le village de son enfance. Accroché à son micro, enveloppé d’une musique interprétée en live, le comédien « balance » son texte entre slam et spoken word.

Le Mensonge du Singe

Le mensonge du Singe se situe quelques années plus tard. La Méga Ville a mangé les terres, transformé le paysage. L’individu, lui, est immobile et vit seul dans le pavillon d’un lotissement en bordure de périphérique. À l’intérieur, sa maison est vide. À l’extérieur, toutes les maisons se ressemblent. Lui est assis dans un fauteuil. Il ne bouge pas. Il semble ne savoir qu’une seule chose : il a décidé de faire un voyage. Un voyage immobile souligné par un travail vidéo élégant semblable à un décor mouvant.

Une coproduction Trident !

Durée 1h10 – Tout public – Conseillé à partir de 14 ans

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2023-11-07 19:00:00

123 Avenue de Paris Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



One evening. Two plays: Zones d’ombres and Le Mensonge du Singe (9pm).

The two parts can be seen together or separately.

Zones d?ombres

In Zones d?ombres, the actor gives voice to an individual born in a rural village. Forced by boredom, he decides to leave everything behind to conquer a « Mega City ». In the hustle and bustle of the city, he runs from job to job. Time goes by, he doesn’t adapt and sinks a few feet underground in a subway station, until one day, by chance, the ghost of his mother appears between two carriages… He decides to return to his childhood village. Clutching his microphone, enveloped in live music, the actor « swings » his text between slam and spoken word.

Le Mensonge du Singe

Le mensonge du Singe is set a few years later. The mega-city has eaten up the land and transformed the landscape. The individual is immobile, living alone in a detached house on the edge of the ring road. Inside, his house is empty. Outside, all the houses look the same. He sits in an armchair. He doesn’t move. He seems to know only one thing: he has decided to take a journey. A motionless journey underscored by elegant video work resembling a moving set.

A Trident ! co-production

Running time 1 hr 10 min. – For all audiences – Recommended for ages 14 and up

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, invites audiences in Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also programs outside its walls.

Una noche. Dos obras: Zones d’ombres y Le Mensonge du Singe (21.00 h).

Las dos partes pueden verse juntas o por separado.

Zonas de sombra

En Zones d’ombres, el actor da voz a un individuo nacido en un pueblo rural. Empujado por el aburrimiento, decide dejarlo todo y lanzarse a la conquista de una « Mega City ». En el ajetreo de la ciudad, corre de un trabajo a otro. Con el paso del tiempo, no se adapta y se hunde unos metros bajo tierra en una estación de metro, hasta que un día, por casualidad, aparece el espectro de su madre entre dos vagones… Decide regresar al pueblo de su infancia. Agarrado a su micrófono, envuelto en música en directo, el actor balancea su texto entre el slam y la palabra hablada.

Le Mensonge du Singe

Le mensonge du Singe se sitúa unos años más tarde. La megaciudad ha devorado la tierra y transformado el paisaje. El individuo está inmóvil, vive solo en una casa unifamiliar en una urbanización al borde de la circunvalación. Dentro, su casa está vacía. Fuera, todas las casas son iguales. Está sentado en un sillón. No se mueve. Sólo parece saber una cosa: ha decidido emprender un viaje. Un viaje inmóvil subrayado por un elegante trabajo de vídeo que parece un decorado en movimiento.

¡Una coproducción de Trident!

Duración 1h 10min – Apto para todos los públicos – Recomendado a partir de 14 años

Le Trident, la escena nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y de Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Ein Abend. Zwei Stücke: Zones d’ombres (Schattenbereiche) und Le Mensonge du Singe (Die Lüge des Affen) (um 21 Uhr).

Beide Teile können zusammen oder getrennt gesehen werden.

Zones d’ombres (Schattenbereiche)

In Zones d’ombres spricht der Schauspieler das Wort eines Menschen, der in einem ländlichen Dorf geboren wurde. Aus Langeweile beschließt er, alles zu verlassen, um eine « Mega-Stadt » zu erobern. In der Hektik der Stadt hetzt er von einem Job zum nächsten. Die Zeit vergeht, er passt sich nicht an und versinkt in einer Metrostation, bis eines Tages der Geist seiner Mutter zwischen zwei Waggons auftaucht. Er beschließt, in das Dorf seiner Kindheit zurückzukehren. Der Schauspieler, der sich an sein Mikrofon klammert, wird von Live-Musik umhüllt und « balanciert » seinen Text zwischen Slam und Spoken Word.

Die Lüge des Affen

Die Lüge des Affen spielt ein paar Jahre später. Die Megastadt hat das Land aufgefressen und die Landschaft verändert. Der Mensch ist unbeweglich und lebt allein in einem Pavillon in einer Wohnsiedlung am Rande der Ringstraße. Im Inneren ist das Haus leer. Draußen sehen alle Häuser gleich aus. Er sitzt in einem Sessel. Er bewegt sich nicht. Er scheint nur eine Sache zu wissen: Er hat beschlossen, eine Reise zu machen. Eine unbewegliche Reise, die durch eine elegante Videoarbeit unterstrichen wird, die einer sich bewegenden Kulisse gleicht.

Eine Koproduktion mit Trident!

Dauer 1h10 – Für alle Altersgruppen – Empfohlen ab 14 Jahren

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

