Théâtre musical : Le Pompon 123 Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin, 20 octobre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Très vite l’auteur nous donne la recette du Manège, et son secret : Manège est un mot valise entre Maman et Neige. Maman + Neige = Manège. La Maman chante, les enfants soufflent : le Manège tourne.

Et le Manège est là !

Un jour quelqu’un se dit « tout ça c’est bien beau mais il manque quelque chose ». Le POMPON !

Or qui dit Pompon dit tour gratuit, mais dans ce monde imaginaire, l’argent n’existe pas !

Alors, en inventant le Pompon, sans le savoir, on invente l’argent…

Un spectacle poétique et ludique qui aborde, à travers le manège, le rapport à la compétition et à la consommation que l’on communique (peut-être un peu trop tôt…) aux enfants.

Durée 0h50 – Jeune public – Conseillé à partir de 6 ans

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2023-10-20 19:30:00

123 Avenue de Paris Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



The author quickly gives us the recipe for the Manège, and his secret: Manège is a suitcase word between Maman and Neige. Maman + Neige = Manège. Mama sings, the children blow: the Roundabout turns.

And there it is!

One day, someone says, « That’s all very well, but there’s something missing ». The POMPON!

Pompon means free ride, but in this imaginary world, money doesn’t exist!

So, by inventing the Pompon, we unknowingly invent money?

A playful, poetic show that uses the merry-go-round to explore the relationship between competition and consumerism that we communicate (perhaps a little too early?) to children.

Running time 0h50 – Young audience – Recommended for ages 6 and up

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers the public of Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the opportunity to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. Le Trident also offers off-site programming.

La autora no tarda en darnos la receta del Manège, y su secreto: Manège es una palabra que combina Mum y Snow. Mamá + Nieve = Tiovivo. Mamá canta, los niños soplan: el tiovivo gira.

Y ya está

Un día, alguien se dijo: « Todo eso está muy bien, pero falta algo ». ¡El POMPON!

Un Pompón significa un viaje gratis, pero en este mundo imaginario, ¡el dinero no existe!

Así que, al inventar el Pompón, sin saberlo, inventamos el dinero?

Un espectáculo lúdico y poético que utiliza el tiovivo para explorar la relación entre competencia y consumismo que comunicamos (¿quizá demasiado pronto?) a los niños.

Duración 0:50 – Público joven – Recomendado a partir de 6 años

Le Trident, el escenario nacional de Cherbourg-en-Cotentin, ofrece al público de Cherbourg-en-Cotentin y Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea en teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Schon bald verrät uns die Autorin das Rezept für Manege und ihr Geheimnis: Manege ist ein Kofferwort zwischen Mama und Schnee. Mama + Schnee = Karussell. Die Mama singt, die Kinder pusten: Das Karussell dreht sich.

Und das Karussell ist da!

Eines Tages sagt sich jemand: « Das ist ja alles schön und gut, aber es fehlt etwas. Der POMPON!

Pompon bedeutet Gratisfahrt, aber in dieser Fantasiewelt gibt es kein Geld!

Indem man den Pompon erfindet, erfindet man, ohne es zu wissen, das Geld?

Ein poetisches und spielerisches Stück, das anhand des Karussells die Beziehung zu Wettbewerb und Konsum thematisiert, die Kindern (vielleicht ein wenig zu früh?) vermittelt wird.

Dauer 0h50 – Junges Publikum – empfohlen ab 6 Jahren

Le Trident, die nationale Bühne von Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

