CUARTETO TAFI 123 Avenue de Muret Toulouse, 12 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Au son de la voix de Léo Harispe, les musiques se métissent. L’Amérique du Sud croise l’Afrique et les rives de la Méditerranée..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 . 16 EUR.

123 Avenue de Muret LE BIJOU

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



To the sound of Léo Harispe?s voice, music blends together. South America meets Africa and the shores of the Mediterranean.

Al son de la voz de Léo Harispe, la música se mezcla. América del Sur se encuentra con África y las orillas del Mediterráneo.

Mit der Stimme von Léo Harispe vermischen sich die Musikrichtungen. Südamerika trifft auf Afrika und die Ufer des Mittelmeers.

Mise à jour le 2023-08-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE