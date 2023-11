GOVRACHE 123 Avenue de Muret Toulouse, 6 décembre 2023, Toulouse.

Après une magnifique tournée nationale de son spectacle Apagogie (passé notamment par la Salle Nougaro et le Théâtre des Mazades), Govrache nous fait l’immense plaisir de venir faire une des ultimes dates de cette tournée au Bijou..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . 16 EUR.

123 Avenue de Muret LE BIJOU

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



After a magnificent national tour of his show Apagogie (which included appearances at Salle Nougaro and Théâtre des Mazades), Govrache is delighted to present one of the final dates of this tour at Le Bijou.

Tras una magnífica gira nacional de su espectáculo Apagogie (con paradas en la Salle Nougaro y el Théâtre des Mazades), Govrache se complace en presentar en el Bijou una de las últimas fechas de esta gira.

Nach einer großartigen Tournee mit seiner Show Apagogie (u.a. durch die Salle Nougaro und das Théâtre des Mazades), freut sich Govrache sehr, einen der letzten Termine dieser Tournee im Bijou zu spielen.

