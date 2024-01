Ciné-Débat – Ô Papillons 123 Avenue Albert Thomas Limoges, jeudi 1 février 2024.

Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 18:15:00

fin : 2024-03-01

À 18h15.

Dans le cadre du PNA Papillons et de l’animation Zones Humides du Conservatoire sur le CTMA Vienne Métropolitaire, le CEN Nouvelle-Aquitaine et la SEL vous proposent un ciné – débat sur les papillons des zones humides avec la diffusion du documentaire « O Papillons »

Rendez-vous à l’amphithéâtre Billy, Faculté des Sciences et Techniques de Limoges.

Renseignements par mail ou par téléphone (en lien).

Gratuit, sans inscriptions

123 Avenue Albert Thomas Faculté des Sciences et Techniques

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



